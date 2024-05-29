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        Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha kattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:35
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        Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha kattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha ekledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alt yapı kültür ve turizm çalışmaları gibi önemli faaliyetlerin yanı sıra kentin kitap sayfaları ile tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

        Büyükkılıç, göreve geldiği günden bugüne 44 kitabı okurların beğenisine sundu, son olarak 7 yeni eserin daha hazırlanmasını sağlayarak yazın dünyasına destekte bulundu.

        Böylece Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu toplam eser sayısı 199'a ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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