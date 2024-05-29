Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha kattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürerek, kültür yayınları koleksiyonuna 7 eser daha ekledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alt yapı kültür ve turizm çalışmaları gibi önemli faaliyetlerin yanı sıra kentin kitap sayfaları ile tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

Büyükkılıç, göreve geldiği günden bugüne 44 kitabı okurların beğenisine sundu, son olarak 7 yeni eserin daha hazırlanmasını sağlayarak yazın dünyasına destekte bulundu.