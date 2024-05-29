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        Kayseri'de üniversite öğrencileri İsrail'in Refah'taki saldırılarını protesto etti

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:14
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        Kayseri'de üniversite öğrencileri İsrail'in Refah'taki saldırılarını protesto etti
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

        ERÜ İslam Kardeşlik Platformu üyesi üniversite öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Camisi önünde toplandı.

        Öğrenciler "Selam olsun Kudüs çocuklarına", "Kudüs dünyanın kalbidir" ve İngilizce "İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartları açarak, sloganlar attı.

        Grup adına konuşan Mehmet Emin Han, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterilerinin olduğunu söyledi.

        Siyonistlerin dünyayı sermayeleriyle yönetebileceklerini düşündüğüne dikkati çeken Han, "Üniversiteli kardeşlerim, bu zulme sessiz kalma. Sessiz kalmaki senin sessizliğin zalime cesaret vermesin. Unutma Refah'ta katledilen masum kadın, çocuk ve bebeklerin parçalanmış vücutlarının hesabını zalim İsrail ve onun destekçileriyle beraber aynı zamanda bu zulme sessiz kalanlar da verecek. Üniversiteli kardeşlerim senin ayakta durman mazluma cesaret ve umut verecektir. Bu şanlı dava seninle ayağa kalkacaktır." dedi.

        Camiden çıkan vatandaşların da katıldığı eylem, edilen duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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