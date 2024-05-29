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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Kayseri'de tamamlandı

        Kayseri'de dün başlayan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:48
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        Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Kayseri'de tamamlandı
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        Kayseri'de dün başlayan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

        Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı.

        Yarışlar, otizm, down ve mental branşı ile gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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