Çerkes motifleri ve el sanatları sergisi Kayseri Tol Kilise'de açıldı

Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde açılan geleneksel Çerkes el sanatları kursuna katılanların el emeği ürünleri, tarihi Tol Kilise'de sergilendi.

Talas Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Nurşah Özyürek, yıl boyunca kursa katılarak kültürlerinin gelecek nesillere taşınmasına vesile olan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de Çerkeslerin başta dilleri olmak üzere el sanatlarını, folklorunu, adetlerini ve yaşam tarzlarını korumaya çalıştıklarını dile getirdi.