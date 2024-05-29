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        Çerkes motifleri ve el sanatları sergisi Kayseri Tol Kilise'de açıldı

        Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde açılan geleneksel Çerkes el sanatları kursuna katılanların el emeği ürünleri, tarihi Tol Kilise'de sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:13
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        Çerkes motifleri ve el sanatları sergisi Kayseri Tol Kilise'de açıldı
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        Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde açılan geleneksel Çerkes el sanatları kursuna katılanların el emeği ürünleri, tarihi Tol Kilise'de sergilendi.

        Talas Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Nurşah Özyürek, yıl boyunca kursa katılarak kültürlerinin gelecek nesillere taşınmasına vesile olan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

        Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de Çerkeslerin başta dilleri olmak üzere el sanatlarını, folklorunu, adetlerini ve yaşam tarzlarını korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise tarihi Tol Kilise'nin atmosferinde sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Sergide kadınlar tarafından işlenen Çerkes kültürüne ait kazaziye, şarhan, kamçı gibi ürünler ile çeşitli sembollerle işlenmiş çanta, kolye ve kıyafetler ile Çerkes gelin ve damadına ait kıyafetler sergileniyor.

        Sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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