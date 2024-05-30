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        Aladağlar'da 2 bin 800 rakımda kuş gözlemindeler

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de kuş çeşitliliği açısından zenginlik gösteren Aladağlar, Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcilerini misafir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:06
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        Aladağlar'da 2 bin 800 rakımda kuş gözlemindeler
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de kuş çeşitliliği açısından zenginlik gösteren Aladağlar, Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcilerini misafir ediyor.

        Kayseri-Niğde-Adana sınırlarında yer alan ve 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan 3 bin 700 rakımlı Aladağlar, kuş gözlemcileri için önemli rotalardan biri haline geldi.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek yaklaşık 2 bin 800 rakıma kadar Aladağlar'a çıkan kuş gözlemcileri, duvar tırmaşık kuşu, büyük dağ bülbülü, urkeklik, sürmeli dağ kuşu, sarı gagalı dağ kargası, dağ serçesi ve sakallı akbaba gibi türleri gözlemleyerek kayıt altına alıyor.

        Ayrıca Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda kamp kuran ziyaretçiler, göl kuşlarını da gözlemleyebiliyor.

        - 2 bin 800 rakıma kadar çıkıyorlar

        Kuş gözlemcisi Serhat Tigrel, AA muhabirine, Türkiye'deki farklı kuş türlerinin bilgilerini toplayarak "trakus.org"da paylaştıklarını söyledi.

        Kuş gözlemcilerini bir araya getirmek amacıyla farklı şehirlerde kamplar düzenlediklerini anlatan Tigrel, şunları kaydetti:

        "Sultan Sazlığı çok önemli bir kuş alanı çünkü bir gölümüz, bataklığımız var. Birçok su kuşu, ördekler burada ürüyor. Onun dışında buranın hemen yanındaki Aladağlar apayrı bir habitat. Orada 2 bin 800 rakıma veya daha yukarıya çıkabiliyoruz. Orada da dağ türlerimiz var. Mesela urkeklik diye bir türümüz var. Burası insanlara çok cazip geliyor. Hem su kuşlarını hem dağ türlerini görecekler. Kar serçesi görecekler, dağ bülbülü görecekler. Onun için buraya Trabzon, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Rize, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerden 100'e yakın arkadaşımız geldi."

        Tigrel, Sultan Sazlığı ve Aladağlar gibi iki doğa harikasını bünyesinde barındıran Kayseri'nin kuş gözlemcilerinin mekanı haline geldiğini dile getirdi.

        Kayseri'nin kuş gözlemcileri için ender noktalardan biri olduğunu vurgulayan Tigrel, "Hem göl hem dağ türlerinin olduğu başka yerler var ama bu kadar yakın değil. Yani bu bölge hem göç yolu hem de iki değişik habitatı 40 kilometre içerisinde barındırıyor. Hem 2 bin 800 metre yüksekliğe çıkmak hem de göl seviyesine inmek kolay değil. Buranın bir özelliği de kuşların göç yolu üzerinde bulunması. Biz genelde her sene bir kamp yapıyoruz. Bahar kampı dediğimiz kampta genelde göçe rastlıyoruz." diye konuştu.

        Cenk Polat da kamp için Çanakkale'den geldiğini ve çok güzel gözlem yaptıklarını söyledi.

        Aladağlar'da farklı kuş türlerini yakın mesafelerden görebildiklerini belirten Polat, "Oradaki özel türleri gördük. Bu işe meraklı olanlar gelip kuşları birebir izleyebilir." dedi.

        - "Kuş zenginliği açısından çok verimli"

        Ercan Üç ise kampa İstanbul'dan katıldığını ve 15 senedir hobi olarak kuş fotoğrafı çektiğini kaydetti.

        Bölgenin önemli kuş türlerini misafir ettiğini anlatan Üç, "Aladağlar'da farklı imkanlarda farklı türleri barındırıyor. Dolayısıyla burası kuş zenginliği açısından çok verimli." ifadelerini kullandı.

        Erdal Köse de bölgenin kuş çeşitliliği açısından zengin ve güzel bir yer olduğunun altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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