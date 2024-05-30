Kayseri'de ilkokullararası satranç takım turnuvası sona erdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen ilkokullararası satranç takım turnuvası sona erdi.

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen turnuva, A kategorisi 8-9 yaş ve B kategorisi 6-7 yaş olarak gerçekleşti.

Turnuva sonunda dereceye gerin 4 takımdaki 16 öğrenciye, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağladıklarını bildirdi.