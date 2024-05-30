Kayseri'de, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İstanbul Macar Kültür Merkezi Direktörü Aron Sipos, Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergö Kovaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu'nun açılışına katıldığı sergi, 15 gün açık kalacak.

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