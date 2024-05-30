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        Kayseri'de, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı

        Kayseri'de 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:59
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        Kayseri'de, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı
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        Kayseri'de 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Macar Liszt Kültür Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Kayseri Mimarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen sergi, Milli Mücadele Müzesi’ne dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi’nde ziyarete açıldı.

        Sergide, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri yer aldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İstanbul Macar Kültür Merkezi Direktörü Aron Sipos, Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergö Kovaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu'nun açılışına katıldığı sergi, 15 gün açık kalacak.

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