Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin liralık yatırım yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin 802 liralık yatırım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin liralık yatırım yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin 802 liralık yatırım yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yılda 16 ilçeye yaptığı ziyaretlerle sorunları yerinde tespit edip, çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu süre zarfından Pınarbaşı ilçesini 21 kez ziyaret etti.

        Ziyaretleri sırasında mahalle muhtarlarıyla toplantı, esnaf ziyaretleri, açılış ve temel atma törenleri gibi birçok faaliyete katılan Büyükkılıç, ilçeye önemli yatırım ve hizmetler kazandırmaya devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçeye belediye bünyesinde hizmet veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 11 milyon 183 bin 474 lira, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 229 milyon 805 bin 63 lira, Fen İşleri Daire Başkanlığının 36 milyon 250 bin lira, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının ihtiyaç sahibi 1987 aileye 884 bin 500 lira, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün 152 milyon lira ve Ulaşım A.Ş'nin de 2 milyon 958 bin 765 lira yatırım yaptığını bildirdi.

        Büyükkılıç, diğer taraftan KAYMEK ile Spor A.Ş.'nin ilçede çeşitli etkinlikler, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ile Kayserigaz'ın önemli bazı çalışmalar yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti

        Benzer Haberler

        Hacılar'da KASKİ'nin içme suyu çalışmaları sürüyor
        Hacılar'da KASKİ'nin içme suyu çalışmaları sürüyor
        Kayseri'de, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı
        Kayseri'de, "Macarların Tasarımları Türkiye'de" konulu sergi açıldı
        Kayseri'de ilkokullararası satranç takım turnuvası sona erdi
        Kayseri'de ilkokullararası satranç takım turnuvası sona erdi
        Aladağlar'da 2 bin 800 rakımda kuş gözlemindeler
        Aladağlar'da 2 bin 800 rakımda kuş gözlemindeler
        Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz (2)
        Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz (2)
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu:
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu: