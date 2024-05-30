Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin liralık yatırım yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 433 milyon 81 bin 802 liralık yatırım yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yılda 16 ilçeye yaptığı ziyaretlerle sorunları yerinde tespit edip, çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu süre zarfından Pınarbaşı ilçesini 21 kez ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında mahalle muhtarlarıyla toplantı, esnaf ziyaretleri, açılış ve temel atma törenleri gibi birçok faaliyete katılan Büyükkılıç, ilçeye önemli yatırım ve hizmetler kazandırmaya devam ediyor.