Mimar Sinan'ın eserleri, doğduğu Kayseri'de köy okullarının duvarlarını süsleyecek

Kayseri'den çıkarak, dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ı anmaya ve sanatını anlatmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan 'Kayseri’de Sinan Zamanı' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato, öğrencilerle birlikte köy okullarının duvarlarını, Sinan'ın ölümsüz eserleriyle süsleyecek." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de köy okullarının duvarlarını eşsiz deha Mimar Sinan’ın eserleriyle süsleyeceklerini aktaran Büyükkılıç, etkinlikleri sanatçı ve çocuklarla yapacaklarını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı, memleketi Kayseri’de etkinlikle anacaklarını belirtti.

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