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        Kayseri'de 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:42
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        Kayseri'de 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.A'nın (28) yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı adres tespit edilen hükümlü operasyonla gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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