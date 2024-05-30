Kayseri'de 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.A'nın (28) yakalanması için çalışma başlattı.

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