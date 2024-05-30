Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Erbakan, Kayseri İl Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen programda kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, 31 Mart seçimlerine emek veren tüm partililere teşekkür etti.

Partisinin seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı gösterdiğini belirten Erbakan, "Bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Kayseri'de partimiz çok büyük bir atılım gösterdi. Bir önceki seçime göre oylarını katbekat artırdı. Büyükşehirde yüzde 20'lik bir oy oranına diğer ilçelerin pek çoğunda yüzde 20-30'un üzerinde hatta Yahyalı ilçemizde yüzde 40 oranında bir oya ulaştık.” dedi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara değinen Erbakan, Adana'daki İncirlik ve Malatya'daki Kürecik üslerinin tepki olarak kapatılması gerektiğini savundu. Asıl çözümün Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin, D-60'ın kurulması olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Bugün bunu uzmanlar da söylüyor. 'Bu vahşet nasıl önlenecek, engellenecek' diye sorulunca sadece petrol arzı bile kesilse Batılı ülkelerin bunun karşısında direnmesi mümkün olmaz." diye konuştu. Konuşmasının ardından Erbakan, partiye yeni katılanlara rozet taktı.