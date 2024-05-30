Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsündeki 3 şüphelinin kentteki başka bir kişiye uyuşturucu naklettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 527 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılardan 3'ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
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