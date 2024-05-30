Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 527 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsündeki 3 şüphelinin kentteki başka bir kişiye uyuşturucu naklettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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