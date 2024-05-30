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        "Hamlet" oyunu Kayseri'de sahnelendi

        Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Hamlet" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:44
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        "Hamlet" oyunu Kayseri'de sahnelendi
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        Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Hamlet" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet", Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, oyunun tiyatroseverleri ve kendilerini mutlu ettiğini bunun devamının da geleceğini belirtti.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise "Mimar Sinan'ın evine gittik, öğrencilerle buluştuk, söyleşi yaptık. Arkasından da Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda Hamlet adlı oyunu izledik. Kayseri'de tiyatro artık tam gaz devam ediyor. Çok güzel oyunlarımız var. Kayseri halkını da devlet tiyatrosuna bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Oyunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da izledi.

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