Kayseri'de bir kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla yakalandı
Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla polise yakalandı.
Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla polise yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, L.T'nin (46), işe giderken önünü kestiği kadına tüfek doğrulttuğu belirtildi.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kadın Destek Uygulamasından (KADES) gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin L.T'yi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
Bu arada, zanlının eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının işe giderken tüfekle önünü kesmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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