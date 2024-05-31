Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 bin arılı kovan dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce "Hobim Arıcılık Projesi" kapsamında vatandaşlara 2 bin arılı kovan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında yapılan arılı kovan dağıtımı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi otoparkında gerçekleştirildi.

Dağıtımda konuşan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını bildirdi.

Üreten bir insan olmanın önemine değinen Büyükkılıç, "Sizleri tebrik ediyorum. Üretmenin ne kadar zor olduğunu ve bu işleri yapmanın ne kadar anlamlı olduğunu ancak sizi anlayanlar bilir. Sizlere layık olmak, sizlere hizmet etmek ne büyük nimet. Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üretene destek olmaktır. Kadınlar için de ayrıca 40 kişilik kota ayırdık, amacımız kadınları da bu iş ile buluşturmak, arıcılıkla ilgili hobiyi profesyonelleştirmeye doğru yöneltmektir." ifadesini kullandı.