CHP İl Başkanı Keskin'den Pınarbaşı seçimleri için sağduyu çağrısı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, 2 Haziran'da Pınarbaşı'nda yenilecek seçimler için sağduyu çağrısında bulundu.

Keskin, CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, seçimlerde halkın hizmet yapacağına inandığı adaya oy vereceğini söyledi.

Pınarbaşı seçimlerinde gergin bir ortam oluşturulmadan seçimlerin kardeşçe geçmesini istediklerini anlatan Keskin, "Anlam veremediğimiz bir şekilde Pınarbaşı'nda bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. 31 Mart gecesi yaratıldı ve 31 Mart'tan bugüne kadar da yaratılmaya devam ediyor. Bunun bir Pınarbaşı meydan savaşı değil de Pınarbaşı'ya hizmet mücadelesi olarak görülmesi tarafında bir sağduyu çağrısı yapmak istiyoruz." dedi.