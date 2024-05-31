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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sporcuları Erciyes'e davet etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve takımları Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:03
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sporcuları Erciyes'e davet etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve takımları Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne davet etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda, 1850 rakımda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

        ​​​​​​​Farklı branşlardaki profesyonel spor takımları ve sporcuların tercih ettiği merkezde, 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası ile profesyonel fitness salonu yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, merkezin cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

        Erciyes'in yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Erciyes'in eteklerinde, spor tutkunları için muhteşem bir merkez. Profesyonel ve amatör sporcuların gözdesi haline geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, uluslararası boyutta, takımlarımızın yurt dışına gitmek zorunda olmadan Erciyes'te kamp yapabileceği ve konaklayabileceği her türlü imkanı sunan bir tesis. Tüm sporcu ve spor takımlarını Erciyes'e davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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