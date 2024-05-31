Kayseri'de Alman genç Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan bir Türk aileden ve arkadaşından etkilenen 20 yaşındaki Florıan Eglseder, Kayseri'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Müftü Vekili Cabir Çelik başkanlığında müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Almanya vatandaşı Eglseder, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Alper" adını aldı.

İl Müftülüğü personeli İshak Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Vekili Çelik, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.