Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 173. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.