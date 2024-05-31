Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde bazı ev ile ahırlar hasar gördü.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde bazı ev ile ahırlar hasar gördü.
Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, ilçe merkezinde sele dönüştü.
Bölgeye belediye, jandarma, sağlık, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre sel ilçede 8 ev ile bazı ahırlara zarar verdi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.