Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde bazı ev ile ahırlar hasar gördü.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.05.2024 - 20:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:30 facebook

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