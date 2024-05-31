Kayserispor'da Cardoso'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 sezonu sonunda sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Portekizli futbolcunun kontratının yenilenmesi konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Cardoso 2027'ye kadar bizimle. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.

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