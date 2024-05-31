Kayseri'de, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan için anma programı düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen programda 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Furkan Doğan anıldı.

Beytül Makdis Derneği tarafından düzenlenen anma programı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Mavi Marmara gemisi yolcularından Gönül Memiş, gemiye yapılan saldırının üzerinden 14 yıl geçtiğini belirterek, "Bu davayı önemseyen hiç kimse o gemiden inmedi. İnşallah bir yol açıldı. Bu yolun kapanmaması için biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

İlkokul öğrencisi Erkam Çelik de Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık şiirini seslendirdi.

Beytül Makdis Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri'de bir çok gencin Filistin'e destek vermek amacıyla farklı eylemler yaptığını ve bunun da kendisini yeni Furkan Doğan'lar yetişmesi konusunda umutlandırdığını kaydetti.

Dünyanın dört bir tarafında Gazze'den umudunu kesmeyenlerin ve dualarıyla oradaki Müslümanlara destek verenlerin olduğuna dikkati çeken Konaç, şöyle konuştu: