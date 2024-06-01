KAYMEK, LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verildi.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, belediye olarak eğitim alanındaki hizmetlerle her zaman öğrencilerin yanında olduklarını bildirdi.

Bu yıl LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye KAYMEK'in Gençlik Merkezi'nde eğitim verdiklerini belirten Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin 7/24 kütüphanemiz başta olmak üzere sosyal tesis, akademik, kültür, sanat ve spor alanlarında daima yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek yavrularımız gece gündüz emek verdi, hayalleri ve idealleri uğrunda canla başla ellerinden geleni yaptı. Sınava girecek her bir yavrumuza yürekten başarılar diliyorum."​ ifadelerini kullandı.