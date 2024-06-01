Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK, LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK, LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verildi.

        Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, belediye olarak eğitim alanındaki hizmetlerle her zaman öğrencilerin yanında olduklarını bildirdi.

        Bu yıl LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye KAYMEK'in Gençlik Merkezi'nde eğitim verdiklerini belirten Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin 7/24 kütüphanemiz başta olmak üzere sosyal tesis, akademik, kültür, sanat ve spor alanlarında daima yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek yavrularımız gece gündüz emek verdi, hayalleri ve idealleri uğrunda canla başla ellerinden geleni yaptı. Sınava girecek her bir yavrumuza yürekten başarılar diliyorum."​ ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Fasulyeler ile başladığı piyanoda dünya birincisi oldu
        Fasulyeler ile başladığı piyanoda dünya birincisi oldu
        Kayseri'de, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan için an...
        Kayseri'de, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan için an...
        Kayserispor'da Cardoso'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
        Kayserispor'da Cardoso'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
        Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi
        Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        MHP İl Başkanı Demirezen'den Pınarbaşı seçimlerine ilişkin açıklama
        MHP İl Başkanı Demirezen'den Pınarbaşı seçimlerine ilişkin açıklama