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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrencilerle buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:41
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrencilerle buluştu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte eğitim ve gençlik projeleriyle her zaman öğrencilerin yanında olduklarını bildirdi.

        Bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet ettiklerini, keyifli vakit geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, "KAYMEK tarafından verilen eğitimlere katılan azimli ve çalışkan kardeşlerimizle bir araya geldik. Hepsine başarılar diliyorum. Belediye olarak öğrenci dostu hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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