Melikgazi Belediyesi konut yapım ihalesi düzenleyecek

Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi müstakil konut yapımı için kat karşılığı ihale düzenleyeceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 60 müstakil konut için 26 Haziran Çarşamba, 60 konut için 3 Temmuz Çarşamba ihale düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin ilk yatay mimari projesini hayata geçirmek için gerçekleştirilecek ihalelerin ardından çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Yeni dönem projelerini ivedi şekilde hayata geçireceklerini belirten Palancıoğlu, "Bizi en çok heyecanlandıran projelerimizden olan yatay mimari projemiz, Altınoluk Mahallesi'nde ihaleye çıkıyor. Konutlarımızın üzerinde güneş enerjisi ve yağmur suyu toplama hattı olacak. Deprem, ülkemizin gerçeği. Belediye olarak vatandaşlarımızın can güvenliği, huzuru, konforu için yenilikçi projemizin çalışmalarına başlamak için ihalelerimizi düzenliyoruz. İhalemize tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz." ifadesini kullandı.