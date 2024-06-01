Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'deki selde çadırları zarar gören tarım işçileri otele yerleştirildi

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde çadırları zarar gören 15 tarım işçisi ile 2 çocuk, kaymakamlığın desteğiyle otele yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki selde çadırları zarar gören tarım işçileri otele yerleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde çadırları zarar gören 15 tarım işçisi ile 2 çocuk, kaymakamlığın desteğiyle otele yerleştirildi.

        Bünyan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Gergeme Mahallesi'nde tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanda sel meydana geldi.

        Selin etkisiyle çadırları zarar gören ve bölgede mahsur kalan 15 tarım işçisi ile 2 çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

        İşçiler, Bünyan Kaymakamlığınca bir otele yerleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye bünyesinde oluşturdukları acil durum ekibinin AFAD ile uyum içerisinde çalıştığını bildirdi.

        Metin, "Bölgede mahsur kalan vatandaşımızı sağ salim kurtardık ve kaymakamlığımızın desteğiyle ilçedeki bir otele yerleştirdik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi konut yapım ihalesi düzenleyecek
        Melikgazi Belediyesi konut yapım ihalesi düzenleyecek
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrencilerle buluştu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrencilerle buluştu
        KAYMEK, LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verdi
        KAYMEK, LGS sınavına girecek 1000 öğrenciye kurs verdi
        Fasulyeler ile başladığı piyanoda dünya birincisi oldu
        Fasulyeler ile başladığı piyanoda dünya birincisi oldu
        Kayseri'de, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan için an...
        Kayseri'de, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan için an...
        Kayserispor'da Cardoso'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
        Kayserispor'da Cardoso'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı