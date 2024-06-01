Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere eğitim verdi

Amirlikte görevli trafik polisleri Uğur Sağ, Aslı Tosun ve Ersin Özaltın, trafikte uyulması gerekilen kurullar, emniyet kemeri ve trafik ışıklarının önemi ile yaya geçidi kurallarını anlattı.

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