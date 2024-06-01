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        Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere eğitim verdi

        Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:10
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        Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere eğitim verdi
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        Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Amirlikte görevli trafik polisleri Uğur Sağ, Aslı Tosun ve Ersin Özaltın, trafikte uyulması gerekilen kurullar, emniyet kemeri ve trafik ışıklarının önemi ile yaya geçidi kurallarını anlattı.

        Uygulamalı eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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