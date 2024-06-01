Kayseri'de sabah sporu etkinliği düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, 3 Haziran Pazartesi günü, "Haydi Kayseri, sabah sporlarında buluşalım" sloganıyla kentin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda sabah sporu etkinliği düzenleyecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.