Kayseri'de Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı

Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ziya Sezer, Gazze'de zulüm ve soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gazze'nin insani ve tıbbi yardım beklediğini belirten Sezer, "Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 29'uncu haftasında bıkmadan, usanmadan Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.