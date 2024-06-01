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        Talas'ta "Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" açıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından "Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:40
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        Talas'ta "Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" açıldı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından "Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" açıldı.

        Mevlana Mahalles salı pazarı alanındaki fuarın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 4 yıl önce Harman Mahallesi'nde ilk kez antika pazarı açmaya başladıklarını anımsattı.

        Yalçın, bu tür pazarların daha geniş kitleye hitap edebileceği düşüncesiyle Bodrum Müzayede yetkilileriyle görüştüklerini ve belediye olarak fuar düzenlenmeye karar verildiğini bildirdi.

        Belediye olarak sadece asfalt, kaldırım, su ve kanalizasyon yapmanın yeterli olmadığını belirten Yalçın, "Retro akımı, vintage de nostaljiyi ifade ediyor. Bunlar birbirini tamamlayan kelimeler. En güzeli insanların bunlara ilgi göstermesi. Biz burada açılış yaparken insanlar da stantlar arasında geziyor. Bu çok mutluluk verici bir şey. Demek ki, antika fuarının daha çok Talas'ta olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından Bodrum Müzayede organizasyonu sahibi Sertaç Ay, Yalçın'a Latince yazılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Fuar, 2 gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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