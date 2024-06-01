Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları "Büyük Gazze Yürüyüşü" ile protesto edildi

        Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlenerek tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları "Büyük Gazze Yürüyüşü" ile protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlenerek tepki gösterildi.

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Kiçikapı Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in devam eden zulmünün son bulması için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, İsrail'in kanlı saldırılarına 8 aydan bu yana ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi devletlerin sınırsız destek vermeye devam ettiğini söyledi.

        Masum Filistin halkı ile aynı coğrafyanın insanı olan Arap ülkelerinin de Gazze soykırımının durdurulması için herhangi bir çaba içine girmediklerini ve sessizlik içinde din kardeşlerinin katledilmesini seyrettiklerini belirten Aslantürk, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer nezdinde savaşın durması için yaptığı yoğun diplomatik çabalardan da ne yazık ki akan kanı durduracak bir sonuca ulaşılamadı. Gazze ve Filistin'de bir Müslüman millet soykırımla yok edilmeye, koca dünya da bunu seyretmeye devam ediyor. Dünyanın sivil insanlarının, yönetimlerinin basiretsizce çoğu zaman İsrail'in yanında yer alarak, ortak olduğu Gazze soykırımına karşı Filistinli mazlumların yanında yer alması, insanlık adına umut verici erdemli bir harekettir. ABD'den Kanada'ya, İngiltere'den Almanya ve Belçika'ya, Endonezya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Türkiye'den Orta Asya'ya kadar birçok coğrafyada, kadın erkek, yaşlı genç, sivil insanların, Filistinli masumlar için sokakları, meydanları, kampüsleri doldurup eylem yapmaları, insanlık vicdanı adına takdir edilesi destekler olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır."

        Aslantürk, bir an önce ateşkes sağlanması ve akan kanın durdurulması için, vicdanını kaybetmemiş insanlığı harekete geçirmeye davet ettiklerini dile getirdi.

        Basın açıklaması, dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de dolu, tarım alanlarına zarar verdi
        Kayseri'de dolu, tarım alanlarına zarar verdi
        Talas'ta "Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" açıldı
        Talas'ta "Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı" açıldı
        Kayseri'de Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı
        Kayseri'de Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı
        Kayseri'de sabah sporu etkinliği düzenlenecek
        Kayseri'de sabah sporu etkinliği düzenlenecek
        Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere eğitim verdi
        Kayseri'de trafik polisleri öğrencilere eğitim verdi