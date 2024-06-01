Kayseri'de motosiklet çantasında 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de motosikletin arka kısmındaki çantada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de motosikletin arka kısmındaki çantada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli, takip sonucu kullandığı motosiklet ile yakalandı.
Narkotik köpeği eşliğinde motosiklet ile arka kısmında bulunan çantada yapılan aramada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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