Kayseri'de motosiklet çantasında 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği eşliğinde motosiklet ile arka kısmında bulunan çantada yapılan aramada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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