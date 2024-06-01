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        Kayseri'de motosiklet çantasında 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de motosikletin arka kısmındaki çantada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:33 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:33
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        Kayseri'de motosiklet çantasında 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de motosikletin arka kısmındaki çantada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen şüpheli, takip sonucu kullandığı motosiklet ile yakalandı.

        Narkotik köpeği eşliğinde motosiklet ile arka kısmında bulunan çantada yapılan aramada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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