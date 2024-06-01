Kayseri'de 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E. ve A.H'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde oldukları tespit edilen şüpheliler, kullandıkları araç ile yakalandı.
Şüphelilerin üzeri ve araçtaki aramada, bagajda kutu içinde 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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