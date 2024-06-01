Kayseri'de 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E. ve A.H'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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