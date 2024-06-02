Kayseri'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kaş Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, A.A, O.T, H.Ş, F.A, M.K. ve M.B. suçüstü yakalandı.
Olay yerinde, kazıda kullanıldığı tespit edilen alan tarama cihazı ve aparatları, kameralı yer altı görüntüleme endoskop kablosu, karot makinesi ve buna takılan 9 boru ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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