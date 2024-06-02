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        Kayseri'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:37
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        Kayseri'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kaş Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye düzenlenen operasyonda, A.A, O.T, H.Ş, F.A, M.K. ve M.B. suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde, kazıda kullanıldığı tespit edilen alan tarama cihazı ve aparatları, kameralı yer altı görüntüleme endoskop kablosu, karot makinesi ve buna takılan 9 boru ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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