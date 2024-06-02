Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda Cumhur İttifakı ve CHP'nin adayları oylarını kullandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı adayı Menduh Uzunluoğlu ile CHP'nin adayı Deniz Yağan, oylarını kullandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Uzunluoğlu, Melikgazi İlkokuluna gelerek 1130 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunluoğlu, oyununun hayırlı olmasını diledi.

Uzunluoğlu, "Önce partimize, Cumhur İttifakı'na, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olsun. Seçim, asude bir şekilde geçiyor. Akşama kadar da böyle devam edecek. Akşam da inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacak diyorum. Saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.