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        Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda Cumhur İttifakı ve CHP'nin adayları oylarını kullandı

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı adayı Menduh Uzunluoğlu ile CHP'nin adayı Deniz Yağan, oylarını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:49
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        Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda Cumhur İttifakı ve CHP'nin adayları oylarını kullandı
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        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı adayı Menduh Uzunluoğlu ile CHP'nin adayı Deniz Yağan, oylarını kullandı.

        Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Uzunluoğlu, Melikgazi İlkokuluna gelerek 1130 numaralı sandıkta oyunu verdi.

        Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunluoğlu, oyununun hayırlı olmasını diledi.

        Uzunluoğlu, "Önce partimize, Cumhur İttifakı'na, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olsun. Seçim, asude bir şekilde geçiyor. Akşama kadar da böyle devam edecek. Akşam da inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacak diyorum. Saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        CHP'nin adayı Deniz Yağan da Kazancık Mahallesi'ndeki 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yağan'a CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de eşlik etti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

        İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

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