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        Sarıoğlan'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 99 öğrenci girdi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 99 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:05
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        Sarıoğlan'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 99 öğrenci girdi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 99 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, sınav heyecanını aileleriyle birlikte sabah saatlerinde Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde paylaştı.

        Sınav öncesinde öğrenciler, ailelerinin desteğiyle moral bulurken okul çevresinde kalabalık oluştu.

        Öğrenciler, daha sonra gerekli kontrollerin ardından sınıflara alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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