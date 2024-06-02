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        Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezinin düzenlediği doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:34
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        Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezinin düzenlediği doğa yürüyüşüne katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, paydaşlarıyla birlikte Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü organizasyonu düzenledi.

        Büyükkılıç, yürüyüşe Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, etkinlikle birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilediklerini ifade etti.

        Karamustafa da sağlıklı hayat ve vücut için yürüyüşün önemine dikkati çekti.

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