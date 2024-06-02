Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı

Karamustafa da sağlıklı hayat ve vücut için yürüyüşün önemine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, etkinlikle birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, paydaşlarıyla birlikte Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü organizasyonu düzenledi.

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