Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi tamamlandı

Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

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