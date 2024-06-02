Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
G.B. yönetimindeki 34 BOU 449 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Keskin Sokak'ta H.Ç. idaresindeki 38 E 5047 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Z.T, T.B, ÖB, İ.B ve M.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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