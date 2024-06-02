Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken, ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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