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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:58
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişide darp sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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