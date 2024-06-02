Kayseri'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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