Kayseri'de abartı egzoz kullanan 2 sürücüye 33 bin 83 lira ceza uygulandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde abartı egzoz kullanan 2 motosiklet sürücüsüne 33 bin 83 lira ceza kesildi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde abartı egzoz kullanan 2 motosiklet sürücüsüne 33 bin 83 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen ve abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren 2 sürücüye toplam 33 bin 83 lira ceza uygulanırken motosikletler trafikten men edildi.
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