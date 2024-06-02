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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı kazandı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 23:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:16
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı kazandı
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı.

        Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 kayıtlı seçmenden 14 bin 57'si, 141 sandıkta oy kullandı. Oylardan 13 bin 696'sı geçerli, 361'i geçersiz sayıldı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Deniz Yağan 6 bin 827, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi adayı Fazıl Demircioğlu 145, Yeniden Refah Partisi adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almış, mühürsüz torba teslimi nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

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