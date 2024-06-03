Kayseri'de öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine su tasarrufu eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü özellikle küresel ısınmadan kaynaklı iklim krizine karşı da mevcut su kaynaklarını en iyi şekilde koruyarak yarınları güvence altına almak için çalışmalar yürütüyor.

İncesu ilçesi Atatürk İlkokulu ve Yeşilhisar ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen KASKİ çalışanları, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda eğitim verdi.