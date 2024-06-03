Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendiriliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine su tasarrufu eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine su tasarrufu eğitimi veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü özellikle küresel ısınmadan kaynaklı iklim krizine karşı da mevcut su kaynaklarını en iyi şekilde koruyarak yarınları güvence altına almak için çalışmalar yürütüyor.

        İncesu ilçesi Atatürk İlkokulu ve Yeşilhisar ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen KASKİ çalışanları, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda eğitim verdi.

        Çeşitli animasyonlarla desteklenen eğitim sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
        İhracatta mayıs rekoru
        İhracatta mayıs rekoru
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı
        Başkan Büyükkılıç, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı
        GÜNCELLEME - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini C...
        GÜNCELLEME - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini C...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı; CHP'nin adayı k...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı; CHP'nin adayı k...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (4)
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı (4)
        Kayseri'de abartı egzoz kullanan 2 sürücüye 33 bin 83 lira ceza uygulandı
        Kayseri'de abartı egzoz kullanan 2 sürücüye 33 bin 83 lira ceza uygulandı