Kayseri'de köy okulunun duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslendi

Eserleri yüzyıllardır ayakta duran Mimar Sinan'ı çocuklara anlatmak ve tanıtmak amacıyla memleketinde, "Kayseri'de Sinan Zamanı" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında Melikgazi Belediyesine bağlı kırsal Gürpınar Mahallesi'ndeki ilkokulun dış duvarlarına Sinan'ın eserlerinin resmedildiği panolar yerleştirildi.

Okulda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ölümsüz eserler bırakan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde doğan Mimar Sinan'ın kentin ismiyle beraber anılmasını sağlayacak projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı kağıtlara çocukların boyama yaptığını, ayrıca büyük boyuttaki panoların da kalıcı olarak okulun duvarlarında kalacağını anlatan Böhürler, şöyle konuştu:

"Mimar Sinan Kayseri'ye, doğduğu topraklara geri dönüyor. Onu yetiştiren bu kültürü, bu ruhu yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Üç büyük padişah döneminde yaşamış, eserleri onca depreme, felakete rağmen ayakta kalmış, birçok yerde iz bırakmış bu büyük dehayı umarım hafızalarımıza kazırız, bu dehanın izinde giden yeni mimarlarımız, sanatçılarımız yetişir. Köylerde köy çocuklarıyla resim yapmayı çok önemsiyoruz. Sanatı çocuklarımıza sevdirmek ilkokullarda başlıyor. Aslında bütün köy okullarında sanatı yeniden yeşertebiliriz, sanat yeteneği olan çocuklarımızı da keşfedebiliriz."