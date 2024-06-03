Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün okçuluk sporcuları milli takıma seçildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden 2 sporcu 2024 Milli Takım Seçme Yarışması'nda dereceye girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün okçuluk sporcuları milli takıma seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden 2 sporcu 2024 Milli Takım Seçme Yarışması'nda dereceye girdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya’da düzenlenen yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızdan Yunus Emre Arslan, Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi'nde birinci, Kutay Tek ise Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi'nde ikinci olarak Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları tebrik ederek sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklererini belirtti.

        Spor alanında Kayserilileri gururlandıran ve keyiflendiren başarılara imza atmaya devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Sporcularımızın Romanya Ploieşti'de düzenlenecek olan 21 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Sporcularımız Yunus Emre Arslan ve Kutay Tek ile antrenörlerimiz Emre Çömez ve Furkan Dernekli’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu

        Benzer Haberler

        KAYMEK'te yaz kurslarının kayıtları başladı
        KAYMEK'te yaz kurslarının kayıtları başladı
        Kayseri'de köy okulunun duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslendi
        Kayseri'de köy okulunun duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslendi
        Kayseri'de öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendiriliyor
        Kayseri'de öğrenciler su tasarrufu konusunda bilinçlendiriliyor
        Başkan Büyükkılıç, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı
        Başkan Büyükkılıç, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı
        GÜNCELLEME - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini C...
        GÜNCELLEME - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı seçimini C...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı; CHP'nin adayı k...
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi başladı; CHP'nin adayı k...