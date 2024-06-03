Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün okçuluk sporcuları milli takıma seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden 2 sporcu 2024 Milli Takım Seçme Yarışması'nda dereceye girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya’da düzenlenen yarışmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızdan Yunus Emre Arslan, Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi'nde birinci, Kutay Tek ise Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi'nde ikinci olarak Okçuluk Milli Takımı'na seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları tebrik ederek sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklererini belirtti.