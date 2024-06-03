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        KAYMEK'te yaz kurslarının kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından düzenlenen yaz kursları için kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:38
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        KAYMEK'te yaz kurslarının kayıtları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından düzenlenen yaz kursları için kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen kurslar ücretsiz olarak veriliyor.

        Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, İhtisas, TOKİ ve Ziya Gökalp tesislerinde verilen kurslar için kayıtlar, KAYMEK'in internet sitesi üzerinden yapılıyor.

        Kurslarda resim, sanat, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif sepet örücülüğü, drapaj tekniği ile kadın bluz dikimi gibi birçok eğitim veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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