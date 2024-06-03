KAYMEK'te yaz kurslarının kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından düzenlenen yaz kursları için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen kurslar ücretsiz olarak veriliyor.

Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, İhtisas, TOKİ ve Ziya Gökalp tesislerinde verilen kurslar için kayıtlar, KAYMEK'in internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Kurslarda resim, sanat, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif sepet örücülüğü, drapaj tekniği ile kadın bluz dikimi gibi birçok eğitim veriliyor.