Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından yaptırılan Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, açılışta, "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Bugün Kayseri'de 33'üncü "ERVA Spor Okulu"nun açılışını yaptıklarını bildiren Çiçek, "ERVA Spor Okulu beni çok mutlu ediyor. Her açılışında başka dünyalara götürüyor. Yeni bir tesisin açılışında hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyük bir mücadele veriyoruz, büyük bir savaş veriyoruz. Biz çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmemesi için gençlerimize kurulan tuzakları yıkmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Milli Eğitimimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız büyük bir mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.