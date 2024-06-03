Kocasinan Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Mecliste konuşan Çolakbayrakdar, Anadolu'nun ortasında bir şehirden su sporlarının yapılacağı bir tesisin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı belirterek, Kayseri'nin tesis sayesinde su sporlarının merkezi olacağını kaydetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

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