Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım öncülüğündeki "Sağlık İçin Pedala" etkinliğinde öğrenciler okul bahçesinde kalp, ilçe stadyumunda ay-yıldız kareografisi oluşturdu.
Vatandaşlara bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçlayan etkinliğe katılanlar bisikletle şehir turu yaptı.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül de katıldı.
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