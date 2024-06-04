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        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:45
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        Sarıoğlan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım öncülüğündeki "Sağlık İçin Pedala" etkinliğinde öğrenciler okul bahçesinde kalp, ilçe stadyumunda ay-yıldız kareografisi oluşturdu.

        Vatandaşlara bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçlayan etkinliğe katılanlar bisikletle şehir turu yaptı.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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